Insomniac assume Walt Williams: ha scritto per Bioshock, Borderlands e Spec Ops The Line

È soltanto di pochi giorni fa la notizia del ritorno di Drew Murray fra gli studi di Insomniac Games, ma la casa di sviluppo autrice di Marvel's Spider-Man e Ratchet & Clank Rift Apart continua ad assumere nuovi talenti per realizzare i prossimi software da pubblicare su PlayStation 5.

Come suggerito tramite il suo account Twitter, anche lo sceneggiatore Walt Williams si è recentemente accasato tra le fila di Insomniac. Pur non essendo stato diffuso ancora alcun comunicato ufficiale al riguardo, sembra abbastanza eloquente la fotografia pubblicata dallo scrittore in cui possiamo vedere il suo volto sornione accompagnato da una targhetta che cita testualmente "Insomniac Games".

Walt Williams sembra avere il potenziale per fare grandi cose all'interno dello studio first party di Sony, ed è il suo curriculum a parlare abbastanza chiaro in tal senso: lo sceneggiatore è infatti stato tra i principali artefici di alcuni dei giochi più apprezzati degli ultimi anni, narrativamente parlando. Tra questi possiamo citare Bioshock, Borderlands, Spec Ops The Line, ed il più recente Star Wars Battlefront 2. Improbabile che l'autore sia riuscito a dare il suo contributo per la scrittura dell'imminente Ratchet & Clank Rift Apart, ma sicuramente avremo modo di apprezzare la sua vena creativa con i prossimi giochi che la software house pubblicherà su PlayStation 5. Che lo sviluppo di Marvel's Spider-Man 2 possa essere il perfetto banco di prova per Williams?

Negli ultimi mesi Insomniac ha rafforzato il proprio team assumendo anche dai collaboratori di Naughty Dog: dopo aver lavorato ai franchise di Uncharted e The Last of Us, John Sweeney ha cambiato il proprio ambiente lavorativo, pur rimanendo sotto l'ala protettrice di Sony.