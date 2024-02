Insomniac: gli autori di Marvel's Spider-Man confermano i licenziamenti con un messaggio

Recentemente è emersa la notizia riguardante il licenziamento di circa 900 dipendenti in casa Sony, una decisione che avrebbe coinvolto anche studi particolarmente importante per l'azienda nipponica come Naughty Dog e Insomniac.

Sono proprio gli autori di Marvel's Spider-Man ad uscire allo scoperto e confermare pubblicamente il recente taglio che ha visto il licenziamento di alcuni suoi collaboratori. Con un messaggio diffuso tramite i suoi canali social, Insomniac ha voluto salutare degnamente coloro che saranno costretti a separarsi dalla compagnia di sviluppo statunitense.

"Come molti altri team in SIE e PlayStation Studios, Insomniac Games è stata colpita dai licenziamenti di ieri. Non ci sono parole sufficienti per esprimere i nostri sentimenti al riguardo. Questo è un momento solenne e senza precedenti per il nostro studio. Stiamo concentrando le nostre energie per aiutare tutte le persone colpite in questo momento difficile. Per coloro che stanno assumendo, ci sono persone fantastiche in cerca di nuovi ruoli che hanno dato un contributo importante alla storia di Insomniac. Siamo estremamente grati e ci mancheranno". Sembra insomma evidente come l'ondata di licenziamenti di Sony non sia di entità trascurabile.

La riorganizzazione interna e lo snellimento dello staff fanno parte di un tentativo da parte di Sony di cambiare la sua strategia AAA.