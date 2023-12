Insomniac: i dipendenti temono di essere vittime di furto di identità dopo il leak

Il leak di Insomniac di metà dicembre ha permesso agli hacker e non solo di entrare in possesso anche dei dati personali dei dipendenti di Insomniac Games, i quali si dicono ora molto preoccupati per possibili furti di identità.

Dati come nome, cognome, luogo e data di nascita, città di residenza e altre informazioni sensibili dei membri di Insomniac potrebbero finire nelle mani di malintenzionati pronti a usare questi profili per compiere vere e proprie frodi verso terzi.

Non solo, perché anche le scansioni di documenti come patenti e passaporti sarebbero state trafugate e dunque anche queste potrebbero idealmente essere finite sul web. Insomniac ha fornito ai suoi dipendenti l'accesso completo a ID Watchdog, un servizio che permette di scoprire se la propria identità viene utilizzata in modo illecito, tuttavia anche in caso di risposta negativa, resta un certo margine di preoccupazione.

Inoltre, sembra che tra i dati personali rubati ci siano anche quelli di ex dipendenti non più sotto contratto, questi ultimi però non sarebbero ancora stati contatti dall'azienda per effettuare eventuali verifiche legate al furto d'identità.

Una situazione certamente molto spinosa e delicata per il personale di Insomniac Games, per la dirigenza e per Sony, che si trova a dover gestire una problematica non di poco conto.