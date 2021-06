Insomniac: ex Marvel e Disney si unisce allo studio di Spider-Man e Ratchet & Clank

Gli ultimi anni di Insomniac Games sono stati piuttosto impegnativi, oltre che costellati di successi. Dopo aver dato alle stampe Marvel's Spider-Man, sono entrati a far parte della famiglia dei PlayStation Worldwide Studios e hanno ricoperto un ruolo di primo piano al lancio di PS5, pubblicando lo spin-off di successo Spider-Man Miles Morales.

A pochi giorni dal lancio di Ratchet & Clank Rift Apart, nuovo episodio del dinamico duo sviluppato appositamente per la console di nuova generazione di Sony, scopriamo che questo mese lo studio californiano ha accolto il veterano Dave Chlystek, che si è unito a Insomniac Games in qualità di Senior Storyboard Artist.

Chlystek ha lavorato per ben 14 anni - dal 2007 fino al 2021 - come Director presso The Walt Diseny Company. Per gran parte di questo periodo, dal 2012 al 2019, ha anche ricoperto il ruolo di Storyboard Artist per i Marvel Studios. A queste si uniscono anche delle esperienze in Dreamworks Animation, Cartoon Network, Turner Broadcasting, Warner Bros. Arnimation, Sony Television Animation e Valiant Comics.

Di esperienza ne ha da vendere, ma al momento non conosciamo il progetto al quale è stato assegnato. Che sia il tanto vociferato Marvel's Spider-Man 2? Nonostante l'esistenza del progetto ci appare scontata, visto e considerato il successo del primo capitolo e dello spin-off, il progetto non è mai stato annunciato in via ufficiale.