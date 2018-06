Insomniac Games annuncia Stormland, nuovo gioco open world per Oculus Rift

Insomniac Games ha svelato il suo nuovo progetto in arrivo su Oculus Rift: stiamo parlando di Stormland, un'avventura open world in prima persona caratterizzata da elementi shooter e da un'alta interattività con l'ambiente.

Come promesso dallo studio, pochi minuti fa è arrivato il reveal di Stormland, il nuovo progetto VR di cui Insomniac Games aveva anticipato l'esistenza a fine maggio. Il primo trailer ufficiale, disponibile in cima alla notizia, ci permette di dare un'occhiata alle ambientazioni, alle atmosfere e ad alcune meccaniche di gioco che potremo aspettarci di trovare nel titolo completo.

Stormland ci vedrà al controllo di un androide in un pianeta alieno, con lo scopo di liberare gli altri robot dalle grinfie del nemico. I controlli di movimento sembrano molto dinamici: i giocatori saranno in grado di planare, volare e scalare, con la possibilità di raggiungere ogni zona visibile dello scenario.

Quando si tratta di combattere, invece, gli utenti avranno accesso a una varietà di esplosivi e armi da fuoco, senza dimenticare gli oggetti con cui è possibile interagire nell'ambiente circostante. Il titolo includerà inoltre sia il comparto single player che il multiplayer, presentandosi come una nuova esperienza VR dai grandi valori produttivi. In attesa di conoscere ulteriori dettagli all'E3 2018, segnaliamo che il debutto di Stormland è fissato al 2019 in esclusiva per Oculus Rift.