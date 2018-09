Insomniac Games lavorerebbe con piacere a Sunset Overdrive 2

In una recente intervista concessa a IGN USA, Insomniac Gams ha parlato del futuro del franchise di Sunset Overdrive, dichiarando di apprezzare l'idea di realizzare un secondo capitolo della serie per Xbox One.

"Una delle cose migliori di creare un nuovo franchise e avere l'opportunità di realizzare dei sequel, è che, nella maggior parte dei casi, le decisioni più difficili le hai già prese. Quandi crei una nuova IP, sai qual è il tono generale, conosci le meccaniche fondamentali. Sai ciò che è piaciuto e non piaciuto ai giocatori. Quindi fare un sequel, che si tratti di Sunset Overdrive o di altro, si tratta di un'opportunità di presentare ai giocatori qualcosa di sensibilmente migliore del gioco originale, ed è qualcosa che noi qui ad Insomniac piacerebbe molto fare".

Staremo a vedere se dopo Marvel's Spider-Man, Insomniac Games tornerà su Sunset Overdrive. Ricordiamo che il primo capitolo della serie è disponibile in esclusiva su Xbox One.