Insomniac Games è al lavoro su un gioco multiplayer per PS5

Mediante l'apertura di una nuova campagna assunzioni, Insomniac Games - studio interno di casa PlayStation che ha appena dato alle stampe Ratchet & Clank Rift Apart - ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo videogioco multiplayer.

Lo studio californiano è alla ricerca di cinque nuove figure lavorative: un Creative Director, un Systems Designer specializzato in esperienze multigiocatore, uno Story Lead, un Art Director e un VFX Artist. Gli interessati possono scoprire ulteriori dettagli (ed eventualmente candidarsi) dirigendosi a questo indirizzo.

Riguardo al progetto multigiocatore, non si sa praticamente nulla di ufficiale, anche se è possibile fare qualche speculazione sulla base degli annunci lavorativi. Non sappiamo se sarà competitivo o cooperativo (o entrambi), ma la presenza di uno Story Lead tra le figure ricercate lascia presagire una componente narrativa di rilievo. Le piattaforme di destinazione non sono specificate, ma diamo per scontato che il gioco sia in sviluppo per PS5, essendo Insomniac Games uno dei tanti PlayStation Studios. Se arriverà anche su PS4, invece, è tutto da vedere. Non conoscendo lo stato dello sviluppo nel quale si trova, è difficile anche fare pronostici sulla finestra di lancio.

Insomniac Games è stato uno dei PlayStation Studios più attivi in assoluto nell'ultimo anno: dopo aver accompagnato il lancio di PS5 dello scorso novembre con Marvel's Spider-Man Miles Morales, ha rallegrato l'estate dei giocatori dando loro in pasto l'ottimo Ratchet & Clank Rift Apart, nuovo capitolo principale della serie platform shooter (segue le vicende di Into the Nexus) che ha introdotto il nuovo personaggio di Rivet.