Insomniac Games è al lavoro su un titolo VR, reveal fissato al 7 giugno

A quanto pare Spider-Man non è l'unico titolo in cantiere presso Insomniac Games. La software house californiana ha infatti quest'oggi rivelato tramite un filmato di essere al lavoro su un gioco in VR.

Nel video, intitolato Reclaim Your World gli sviluppatori parlano brevemente della loro storia per poi passare al futuro dello studio, svelandoci di essere al lavoro su un titolo pensato appositamente per la realtà virtuale. Per il momento non sono stati mostrati video o immagini, tuttavia Insomniac Games dichiara che in questo nuovo progetto ritroveremo tutte le caratteristiche tipiche dei titoli dello studio, come "una bella storia, ottimi controlli, una spruzzata di humor e forse qualche lacrima", sembra inoltre che la community rivestirà un ruolo importante e che all'interno del gioco "sarà possibile andare ovunque vogliate". Per quanto riguarda le piattaforme di riferimento, nel video pubblicato dalla software house vediamo solamente il logo di Oculus Rift, dunque probabilmente si tratterà di un'esclusiva PC. Fortunatamente non dovremo attendere troppo tempo per saperne di più, Insomniac Games ha infatti confermato che condividerà ulteriori informazioni a riguardo il prossimo 7 giugno. Quali sono le vostre aspettative?

Ricordiamo che non è la prima volta che Insomniac si avvicina al mondo della realtà virtuale, in passato ha infatti pubblicato Edge of Nowhere e The Unspoken.