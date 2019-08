Insomniac Games: Naughty Dog, Guerrilla e gli altri studi Sony festeggiano l'acquisizione

Dalle pagine dei rispettivi canali social, le principali sussidiarie di Sony Interactive Entertainment reagiscono alla storica acquisizione di Insomniac Games da parte del colosso tecnologico giapponese attraverso una serie di messaggi con cui danno il benvenuto agli autori californiani nella famiglia.

A fare gli onori di casa ci ha pensato Evan Wells, presidente di Naughty Dog, abbracciando idealmente i nuovi membri della comunità di sussidiarie di SIE attraverso un messaggio di congratulazioni rivolto agli autori della serie di Ratchet & Clank e dell'incredibile successo Marvel's Spider-Man.

Oltre al boss della software house attualmente impegnata nello sviluppo di The Last of Us 2, si uniscono al coro il Managing Director di Guerrilla Games Hermen Hulst, lo staff di London Studio (Blood & Truth), i ragazzi di PixelOpus (Concrete Genie), i vertici di Bend Studio (Days Gone), Sucker Punch (Ghost of Tsushima) e gli studi Santa Monica (God of War), ciascun con un pensiero rivolto agli autori di Insomniac Games per accoglierli calorosamente nella famiglia di Sony.

In calce all'articolo trovate i singoli tweet pubblicati dalle sussidiarie di Sony Interactive Entertainment (e dei Sony Worldwide Studios) per festeggiare l'ingresso degli autori di Burbank nella galassia di SIE e SWW, mentre su queste pagine potete leggere il resoconto dell'evento, accaduto proprio in apertura di Gamescom 2019, che ha portato Sony a comprare Insomniac Games.