Insomniac Games prosegue i playtest su Spider-Man: ecco i commenti degli sviluppatori

Come potete leggere nei tweet riportati a fondo pagina, i ragazzi di Insomniac Games sono reduci da due giorni di playtest su Spider-Man , con l'intero team radunato per provare con mano una build giocabile del titolo. Le impressioni sembrano molto positive, e il fatto che sia giunti a una fase di playtest non può che dare segnali incoraggianti sullo stato dei lavori. Nell'immagine in calce alla notizia, inoltre, potete osservare l'icona del gioco vista dalla dashboard PS4.

We've all been playtesting #SpiderManPS4 at @insomniacgames. It's been a cool experience seeing this game come together over time. https://t.co/QZiqs5ws0I — Dustin the Wind (@dustinbrown) 5 gennaio 2018

2 solid days of playing #SpiderManPS4 at work is how I'm starting off 2018: https://t.co/nu9y3R8eLY — Gavin Goulden (@GavinGoulden) 5 gennaio 2018

love my job https://t.co/b5vLrzyM3Y — lauren ng (@sholanng) 5 gennaio 2018

So awesome to walk around the studio and see everyone playing the game... https://t.co/8e4zxyl54d — Jon Paquette (@jon_paquette) 5 gennaio 2018

We don't usually show or reveal unreleased stuff at GDC. It is mostly showing our past work and talks from our devs on what they have learned. Plus recruitment. — Insomniac Games (@insomniacgames) 4 gennaio 2018