Insomniac Games sta già sviluppando una nuova esclusiva PS5 dopo Spider-Man 2 e Wolverine?

Insomniac Games potrebbe essere già al lavoro su una terza esclusiva per PlayStation 5 dopo Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, almeno stando a quanto dichiarato da Erin Eberhardt durante un seminario alla Full Sail University.

Erin Eberhardt, ex Blizzard, si starebbe occupando di questo nuovo gioco come Project Director, purtroppo non ha potuto rivelare altro e al momento non sappiamo di cosa possa trattarsi esattamente. Erin ha dichiarato che il gioco in questione non è ancora stato annunciato da Insomniac Games e quindi non ci sono dettagli sulla natura del progetto.

Potrebbe trattarsi di un nuovo gioco AAA, di un progetto più piccolo o magari di un gioco multiplayer seguendo la nuova strategia di Sony fortemente orientata verso i GaaS, anche se Insomniac Games non ha questo tipo di produzioni nel proprio curriculum, tranne alcune eccezioni (come il fallimentare Fuse pubblicato da Electronic Arts). Bisogna dire però che nei mesi scorsi Insomniac stava assumendo nuovo personale per un videogioco multiplayer... che sia questa dunque la natura del prossimo progetto dello studio?

Certo è che Insomniac Games si dimostra uno studio molto prolifico avendo sfornato in un manciata di anni giochi come Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank Rift Apart e Marvel's Spider-Man 2.