Insomniac Games vittima degli hacker: trapelano in rete immagini di Marvel's Wolverine

Potrebbe non essere un buon momento per Insomniac Games: l'apprezzata software house californiana in forza ai PlayStation Studios sarebbe rimasta vittima di un grosso attacco hacker portato avanti dal gruppo ransomware Rhysida, che avrebbe rubato informazioni relative allo sviluppo di Marvel's Wolverine.

Nel materiale finito ora nelle mani di Rhysida sarebbero presenti delle presunte immagini della prossima esclusiva PlayStation 5 di Insomniac Games, seppur non particolarmente esplicative del prodotto attualmente in lavorazione ed ancora sprovvisto di una chiara finestra di lancio. Secondo le voci di corridoio Marvel's Wolverine dovrebbe arrivare su PS5 nel 2025, ma per adesso Sony non ha fornito nessun dettaglio ufficiale in merito.

Tornando invece al furto di dati di cui Insomniac Games è stata vittima, Rhysida avrebbe ottenuto anche i dati relativi ai passaporti di alcuni dipendenti della compagnia, incluso un ex membro del team oggi in forza a Disney. Anche i dati personali di Yuri Lowenthal, doppiatore di Peter Parker nella serie di Marvel's Spider-Man, sarebbero nelle mani del gruppo ransomware che ora chiede alla software house californiana un riscatto da pagare entro sette giorni prima che ogni singolo dato da loro rubato venga diffuso in rete. Intanto Rhysida sta già mettendo all'asta tutti il pacchetto dati trafugato, con una base di partenza di 50 bitcoin o 2 milioni di dollari.

Nella speranza che la situazione si concluda nel migliore dei modi per Insomniac Games, ricordiamo che Marvel's Wolverine è ambientato nello stesso universo di Marvel's Spider-Man, con i fan che non vedono l'ora di vedere finalmente in azione il progetto annunciato nel 2021 ma poi scomparso nel nulla.