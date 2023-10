Insomniac e l'ironia: le pozze di Marvel's Spider-Man 2 sono ora ricche di dettagli

Insomniac non è nuova a un po' di ironia e, quando si parla di Marvel's Spider-Man, in molti ricorderanno il cosiddetto "Puddlegate". Nel lontano 2018, gli sviluppatori avevano scherzato con l'introduzione di un nuovo adesivo in Marvel's Spider-Man, rigorosamente a tema pozzanghere. In Marvel's Spider-Man 2, ora Insomniac torna alla riscossa.

Il cosiddetto "Caso Pozzanghera" aveva visto il team di sviluppo al centro di alcune critiche per quello che sembrava essere un downgrade grafico delle fedeltà negli effetti delle pozze nel gioco e la questione era riemersa a maggio 2023, quando fu mostrato il primo filmato di gameplay esteso di Marvel's Spider-Man 2.

In questo frangente, infatti, erano state nuovamente sollevate delle critiche per i riflessi dell'acqua e, neanche a dirlo, per le famigerate pozze, gridando al "Caso pozzanghera" anche per Marvel's Spider-Man 2.

Ebbene, Insomniac, con la sua proverbiale ironia, ha risposto al post di un utente che mette a confronto i due episodi di Spider-Man e lascia emergere con stupore il livello tecnico raggiunto nella resa dei riverberi e della fedeltà grafica delle pozze.

Mentre l'autore del post scrive scherzando "Insomniac ha preso la questione del puddlegate sul personale", gli sviluppatori rispondono con un divertente meme che recita "You're goddamn right". I progressi compiuti sono effettivamente pregevoli e, come vi raccontiamo nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2, il livello tecnico del gioco è decisamente convincente.