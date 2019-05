Insomniac al lavoro su un nuovo gioco: uscirà su PS5?

Recentemente è emerso online un annuncio di lavoro di Insomniac Games: la compagnia sta cercando due figure professionali (Audio Designer e Senior Audio Designer) per un progetto non ancora annunciato.

In questo caso la compagnia offre contratti specifici per il progetto in questione, non è escluso quindi che possa trattarsi di un gioco dallo sviluppo piuttosto rapido, con un ciclo produttivo pari a 15/18 mesi. Non è chiaro se si tratti di una nuova esclusiva PlayStation anche se alcune fonti di PlayStation LifeStyle ipotizzano due possibili scenari, ovvero un nuovo Ratchet & Clank per PS4 e Marvel's Spider-Man 2 per PS5.

Si tratta però di semplici ipotesi, certo è che dopo il successo di Marvel's Spider-Man (visto in azione su PS5 proprio questa mattina) sono in molti ad ipotizzare un possibile sequel per l'avventura dell'Uomo Ragno. Non si può escludere anche il ritorno di Ratchet & Clank e magari la produzione di una nuova IP, difficilmente però ne sapremo di più all'E3 2019, probabilmente dovremo attendere più a lungo per i primi dettagli.