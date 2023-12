Insomniac leak: Insider Gaming ha visto i file rubati, 3 giochi sugli X-Men da contratto

Nella notte, il gruppo Rhysida ha condiviso 1.7 TB di file rubati a Insomniac, tra questi spunta anche un contratto siglato tra Marvel, Sony e Insomniac nel 2021 e che Insider Gaming ha avuto modo di vedere e controllare.

Il contratto in questione è stato siglato a luglio 2021 e copre la produzione di tre giochi sugli X-Men, il primo dei quali è Marvel's Wolverine. Il documento porta le firme di Jim Ryan (ex Presidente di Sony Interactive Entertainment) e di Isaac Perlmutter di Marvel, Insider-Gaming assicura che il contratto è autentico e ancora valido.

Dalle pagine di CyberDaily emergono poi nuovi dettagli, scopriamo così che da contratto Marvel's Wolverine dovrebbe uscire prima del 1 settembre 2025 mentre gli altri due giochi devono essere lanciati prima del 31 dicembre 2029 e 31 dicembre 2033 rispettivamente, con Sony che avrebbe stanziato un budget di almeno 120 milioni di dollari per ognuno dei tre titoli.

Di questi progetti non sappiamo ancora nulla poiché a parte Marvel's Wolverine, gli altri non sono stati annunciati pubblicamente. E' un momento delicato per Insomniac, la compagnia non ha commentato la diffusione dei dati rubati, avvenuta dopo il mancato pagamento del riscatto di due milioni di dollari richiesto da Rhysida.