Insomniac ribadisce che Spider-Man per PS4 uscirà nel 2018

, community manager di, è intervenuto sul forum di ResetERA per ribadire che l'uscita diè prevista nel 2018, come già annunciato allo scorso E3 e nel corso di altri eventi.

Stevenson fa sapere che lo sviluppo procede bene e il lancio di Spider-Man su PS4 è confermato per l'anno in corso, sebbene lo studio non possa ancora rivelare la data di uscita. Secondo alcuni rumor, il gioco dovrebbe arrivare durante la prima metà dell'anno, probabilmente durante la tarda primavera o all'inizio dell'estate.

Spider-Man è già giocabile dall'inizio alla fine e il direttore del progetto ha già effettuato tre diversi playtest, la fase di rifinitura continuerà in ogni caso anche nei prossimi meesi, per assicurarsi che tutto funzioni al meglio in vista del lancio.