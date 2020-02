Insomniac: alla scoperta del nuovo studio dei creatori di Spider-Man e Ratchet & Clank

Insomniac Games è entrata in una nuova fase della sua ultra-ventennale storia lo scorso mese di agosto, quando è stata acquisita da Sony, compagnia alla quale era già parzialmente legata, ed è entrata a far parte dei Worldwide Studios del colosso giapponese.

L'acquisizione ha evidentemente portato un vento di cambiamento all'interno della software house, che ha quindi deciso di dare un bella rinfrescata ai propri spazi di lavoro. Dagli ambienti di ristoro alle sale comuni, passando ovviamente per gli uffici e i luoghi adibiti allo sviluppo vero e proprio: lo studio di Insomniac Games ha cambiato faccia, e i membri del team hanno deciso di renderci partecipi del rinnovamento con un video che ci porta a spasso nei nuovi ambienti, mostrandoci al contempo com'erano fatti prima e durante la ristrutturazione. Lo trovate in cima a questa notizia, buona visione!

Al momento, non sappiamo cosa bolle in pentola nei (rinnovati) studi di Insomniac Games, ma in tanti sono pronti a scommettere su Marvel's Spider-Man 2, seguito non ancora annunciato di uno dei giochi di supereroi di maggior successo di tutti i tempi, e su un Ratchet & Clank pronto per il lancio di PS5. Forse ne sapremo di più quando verrà finalmente presentata PlayStation 5...