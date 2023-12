Insomniac: Sony indaga sull'attacco hacker, rubato un documento con i prossimi giochi?

In queste ore, Sony sta indagando sull'attacco hacker ai danni di Insomniac Games, un attacco criminale portato avanti dal gruppo ransomware Rhysida, che all'apparenza sarebbe ora in possesso di numerosi dati e documenti privati rubati a Insomniac.

Rhysida ha confermato di avere rubato immagini di Marvel's Wolverine ma non solo, perché tra il materiale sottratto ci sarebbero anche i dati personali di Yuri Lowenthal, doppiatore di Peter Parker in Marvel's Spider-Man 2, inoltre il gruppo sarebbe in posesso anche di un documento piuttosto datato con la roadmap dei progetti passati e futuri della compagnia, tra i quali sarebbero indicati Ratchet & Clank (REC), Miles Morales, Wolverine, Spider-Man 2 e Spider-Man 3 (SM3).

Il gruppo criminale chiede ora un riscatto a Insomniac Games pari a 50 Bitcoin o due milioni di dollari, altrimenti diffonderà il materiale rubato sul dark web. Con una nota inviata a IGN.com, Sony fa sapere di essere al lavoro con Insomniac Games e con le autorità per capire cosa sia effettivamente successo, il data breach in ogni caso non coinvolge nessun altra divisione di Sony Corporation o Sony Interactive Entertainment, specifica l'azienda.

Il gruppo Rhysida sembra essere entrato in possesso di dati piuttosto sensibili riguardo anche i dipendenti di Insomniac, i collaboratori dell'azienda e alcune personalità legate al mondo Disney e Marvel, una situazione dunque molto delicata.