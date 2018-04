Insomniac: Spider-Man sfrutterà al massimo la potenza di PS4 Pro

Dopo il reveal della data di lancio, Insomniac Games è tornata a parlare del nuovo Spider-Man su Twitter, assicurando che il gioco riuscirà a sfruttare al massimo tutta la potenza di PlayStation 4 Pro.

Come abbiamo appreso grazie al coverage di Game Informer, il nuovo Spider-Man girerà a 30fps sia su PlayStation 4 che su PlayStation 4 Pro, offrendo in entrambi i casi un'esperienza di gioco open-world senza compromessi. A detta di Insomniac Games, comunque, "la potenza extra di PlayStation 4 Pro verrà sfruttata al massimo, combinando perfettamente fedeltà grafica e performance".

Gli sviluppatori hanno poi ribadito che il sistema di ragnatele non avrà variazioni di alcun tipo: "Abbiamo pensato a un sistema unico, semplice da utilizzare ma stimolante da padroneggiare nel corso dell'avventura". Se siete curiosi di vedere lo spostamento con le ragnatele in azione, potete vedere il relativo video gameplay pubblicato da Game Informer (il filmato vanta la partecipazione del game director Ryan Smith e del creative director Bryan Intihar).

Per concludere, nelle scorse ore Insomniac Games ha precisato che i QTE (Quick Time Event) ricopriranno un ruolo marginale, senza mai distogliere l'attenzione dalle meccaniche di gioco. Ricordiamo che il nuovo Spider-Man sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 a partire dal 7 settembre.