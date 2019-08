Insomniac sull'acquisizione Sony: 'siamo pronti per la prossima fase del nostro viaggio'

Nel corso dello svolgimento dell'Opening Night Live, show d'apertura della Gamescom 2019, è giunta improvvisa la notizia dell'acquisizione di Insomniac da parte di Sony.

Il team, tra le cui ultime produzioni non possiamo non citare Marvel's Spiderman, che ha ormai superato il notevole traguardo di tredici milioni di copie vendute, ha deciso di offrire un proprio commento alla notizia. Insomniac, sul proprio sito ufficiale, ha infatti pubblicato un messaggio rivolto ai propri fan, nel quale si dichiara pronta ad affrontare questa nuova fase della propria storia.

"[...] abbiamo creato mondi elaborati che i nostri personaggi hanno chiamato casa per più di 25 anni", esordiscono gli sviluppatori, sottolineando come, unendosi alla famiglia dei Worldwide Studios, la software house abbia ora "una nuova dimora", in un viaggio che ha tuttavia più il sapore di un "ritorno a casa". "Abbiamo collaborato con Sony per più di vent'anni - abbracciando tutte e quattro le console Playstation, venti giochi in totale e sei franchise", ma la decisione di unirsi ai team del colosso videoludico non trova le proprie radici solamente in questo rapporto duraturo, sottolinea Insomniac. "La visione del nostro studio è quella di creare esperienze che abbiano un impatto positivo e duraturo sulle vite delle persone", e l'unione ai WWS "ci dona le migliori opportunità per soddisfare pienamente quella visione su di una scala maggiore".



Lo studio si dice dunque pronto ad "iniziare la prossima fase del nostro viaggio", certo di trovarsi "nella posizione migliore per offrire nuove esperienze ai nostri fan per molti anni a venire". Sulle future attività di Insomniac del resto si è già creata ampia aspettativa, con molti videogiocatori pronti a sperare in un futuro Marvel's Spiderman 2 per PS5.