Insomniac: Sunset Overdrive non avrà una patch Xbox One X, nessun piano per Resistance

Durante un Q&A organizzato su ResetERA, il Community Manager di Insomniac Games (James Stevenson) ha risposto a numerose domande sui progetti dello studio, attualmente impegnato anima e corpo su Spider-Man.

Rispondendo a una domanda su Sunset Overdrive, James Stevenson fa sapere che la compagnia non ha attualmente piani per un sequel (l'IP appartiene a Microsoft, ricordiamolo) e non ci sono progetti per ottimizzare il gioco per Xbox One X, almeno allo stato attuale. La maggior parte del team sta sviluppando Spider-Man e i contenuti aggiuntivi per il gioco e al momento non c'è spazio per Sunset Overdrive, sebbene a riguardo "ci siano molte idee e possibilità in cantiere".

Spazio anche a domande su Resistance: Stevenson fa sapere anche in questo caso che l'IP appartiene a Sony, al momento il brand è sparito dai radar ma non è detto che la situazione resti così per sempre. Riguardo una possibile remaster collection, Insomniac non lavora su questo tipo di contenuti, dunque una eventuale edizione rimasterizzata sarà curata da uno studio diverso ma come già ribadito, ogni decisione finale spetta a Sony Interactive Entertainment.