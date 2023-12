Insomniac ha tanti giochi in programma fino al 2030: la lineup trapela da un leak

Inevitabile: non c'è pace per Insomniac Games dopo la diffusione del materiale rubato, in queste ore parte della documentazione trafugata è finita online e Insider Gaming ha avuto modo di analizzarla attentamente scoprendo anche la lineup dello studio fino al 2023.

Il documento in questione sarebbe datato luglio 2023 e svela come Insomniac abbia in programma cinque giochi da pubblicare tra l'anno fiscale 2025 e l'anno fiscale 2030, di questi solo un titolo è stato annunciato ufficialmente.

Per l'anno fiscale 2025 è previsto un gioco di Venom mentre Marvel's Spider-Man 3 arriverà durante l'anno fiscale 2028, c'è spazio anche per un nuovo gioco di Ratchet & Clank nell'anno fiscale 2029 mentre l'anno fiscale 2030 vedrà il lancio di un gioco sugli X-Men.

In particolare i giochi sugli X-Men sarebbero tre di cui il primo è Marvel's Wolverine in programma per l'anno fiscale 2026. Gli altri due invece dovrebbero essere pubblicati prima del 2029 e 2033 rispettivamente. Secondo quanto riportato da Insider-Gaming, i tre giochi in questione avrebbero un budget di almeno 120 milioni di dollari ciascuno.

Al momento, Insomniac Games e Sony non hanno commentato la fuga di notizie avvenuta dopo la pubblicazione degli oltre 1.7TB di materiale trafugato dai server della compagnia dal gruppo ransomware Rhysida.