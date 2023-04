Inspector Gadget Mad Time Party annunciato: l'ispettore Gadget torna a stupire!

Specializzata nel portare sul mercato del videogioco IP estremamente note al grande pubblico degli anni Ottanta e Novanta, Microids annuncia Inspector Gadget: Mad Time Party.

Il celebre ispettore di polizia in soprabito e cappello grigi si appresta a fare ritorno in scena su PC e console, con un'avventura che esordirà nel corso dell'autunno 2023. Inspector Gadget: Mad Time Party, in particolare, rappresenta un party game pensato per un pubblico compreso tra 1 e 4 giocatori. Per l'occasione, tornano in scena anche il commissario Quimby, Penny e gli agenti della M.A.D., mentre il protagonista si appresta a dare spettacolo con i suoi improbabili gadget.

Sviluppato da Smart Tale Games, Inspector Gadget: Mad Time Party propone un canovaccio narrativo a base di invasioni di Metro City e macchine per il viaggio nel tempo. Nel tentativo di salvare la metropoli dalle grinfie del Dottor Claw, sarà necessario avere la meglio in una bizzarra selezione di mini-giochi. Ancora privo di una data di lancio precisa, il gioco troverà spazio nel catalogo di PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5.



In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che Microids ha da poco condiviso l'annuncio di Agatha Christie's Hercule Poirot: The London Case, oltre al gameplay di UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi.