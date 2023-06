Inspector Gadget Mad Time Party: quando esce il gioco dell'Ispettore Gadget? Ecco la data!

Dopo aver svelato la Limited Edition fisica di The House of the Dead Remake su PS5, Microids annuncia la data di lancio di Inspector Gadget Mad Time Party, il frizzante party game ambientato nell'universo dell'ispettore Gadget.

In questa nuova avventura da vivere insieme ad altri 3 amici in lobby multiplayer piene di sfide da completare, lo scapestrato protagonista della serie animata e televisiva ideata da Jean Chalopin, Bruno Bianchi e Andy Heyward dovrà salvare Metro City dall'ennesima minaccia delle forze della M.A.D. guidate dal malvagio Dr. Claw.

Il party game sviluppato da Smart Tale Games promette quindi di immergerci nell'iconico mondo dell'Ispettore Gadget per farci esplorare le ambientazioni della serie originale, incontrare personaggi come Penny o il Commissario Quimby e unirsi alla battaglia contro il Dr. Claw. Nel tentativo di salvare la città, quel pasticcione dell'Ispettore Gadget romperà la sua macchina del tempo e, facendolo, obbligherà i suoi antenati a raggiungerlo nel presente per aiutarlo a combattere le forze della M.A.D.

Solo collaborando con gli antenati dell'Ispettore Gadget saremo in grado di recuperare le parti mancanti della macchina del tempo e risolvere una serie di missioni con minigiochi per sbloccare i bulloni necessari a riparare il congegno. Il lancio di Inspector Gadget Mad Time Party è previsto per il 14 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.