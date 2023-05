Inspector Gadget Mad Time Party non arriva su Xbox, la risposta del publisher fa discutere

A fine aprile il publisher francese Microids ha annunciato Inspector Gadget Mad Time Party, gioco per famiglie e per i più giovani dedicato al celebre Ispettore Gadget. Il gioco uscirà su PS4, PS5, PC e Nintendo Switch, ma non sulle console Xbox. Perchè?

Qualcuno effettivamente se lo è chiesto ed ha posto la domanda all'editore transalpino, il quale ha risposto molto chiaramente che "se la richiesta sarà forte, potremo prendere in considerazione l'idea di lanciare il gioco anche sulle piattaforme Xbox", un messaggio che sembra sottointendere la scarsa richiesta di giochi di questo genere sulle console verdecrociate.

Nella discussione è intervenuto anche Jez Corden di Windows Central che ha sottolineato come "questa è la percezione degli editori, molti credono che Xbox non sia abbastanza diffusa da meritare attenzione", gli fa eco Tom Warren di The Verge che sottolinea come questa sia "la stessa situazione di Windows Phone, dopotutto."

Non conosciamo le motivazioni che abbiano spinto Microids ha realizzare il gioco per tutte le principali piattaforme tranne Xbox, probabilmente il publisher pensa che lo sforzo economico per lo sviluppo e la pubblicazione sulle console Microsoft rischi di non essere pienamente ripagato, nonostante la popolarità dell'Ispettore Gadget sia in America che in Europa.

O ancora, magari trattandosi di un gioco dedicato ad un pubblico più giovane, l'editore crede che non ci sia una fanbase così ampia su Xbox per questo tipo di videogiochi. I motivi possono essere i più disparati, certo è che la discussione che ne è venuta fuori coinvolgendo anche un "peso massimo" come Jez Corden risulta molto interessante.