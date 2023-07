Instagram: al ban gli account di alcuni content creator di Pokémon, perché?

Negli ultimi tempi Instagram sta bannando alcuni account il cui nome contenga la dicitura "Pokémon" o anche "Poke". Il provvedimento sta interessando content creatori grandi e piccoli, come ad esempio PokeRev, ma non se ne capiscono i motivi.

Questa stessa questione è stata sollevata anche su Reddit, in cui gli utenti, secondo cui il semplice inserimento di questi termini nel proprio nickname è sufficiente per aggiudicarsi il ban della piattaforma, anche se non si riesce a capire quale sia la spiegazione dietro questa scelta.

Fortunatamente, nonostante la disattivazione dell'account abbia coinvolto diversi creator, molti (ma non tutti) sono riusciti a riottenere possesso del proprio profilo in breve tempo, attraverso l'apposita funzione messa a disposizione da Instagram.

Lo stesso PokeRev, interessato dal ban, ha postato un'immagine e dedicato un video su Youtube alla sospensione senza preavviso - e apparentemente senza motivo - del suo account. Il creator ha informato i suoi follower di essere riuscito a recuperare il suo profilo in breve tempo.

Tuttavia, ha anche dichiarato che altri suoi colleghi, come PokeDean, hanno avuto meno fortuna, tentando di recuperare il proprio account solo per vedersi arrivare un ban permanente. Tutto questo mentre fervono i preparativi per un potenziale nuovo Pokémon Presents.

Al momento, non ci sono spiegazioni certe circa le motivazioni per cui si verificano questi ban, ma la comunità di Pokémon sta ancora indagando in cerca di risposte.