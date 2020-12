Si può installare l'app Disney+ sulla PlayStation 3?

Per quanto possa sembrarvi una console datata, molti utilizzano PlayStation 3 come lettore Blu-Ray o media center, per questo tanti di voi potrebbero essere interessati ad installare Disney+, l'app per il servizio di abbonamento in streaming di Disney. Ma è possibile installare Disney+ su PS3?

In realtà purtroppo no, Disney Plus non è compatibile con la vecchia PlayStation 3, neanche aggiornando il software della console all'ultima versione disponibile. Di seguito l'elenco completo dei dispositivi compatibili con l'app Disney+.

TV

Amazon Fire TV

Dispositivi con Android TV

Apple TV

Chromecast

TV LG

Samsung

Computer

Chrome OS

MacOS

PC Windows

Mobile e tablet

Tablet Amazon Fire

Telefoni e tablet Android

iPhone e iPad

Console

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series X

Xbox Series S

Sul fronte console, Disney+ può essere installato solamente su PlayStation 4 e PS5, Xbox One (e Xbox One S/One X) oltre a Xbox Series X e Xbox Series S. Niente da fare dunque per vedere Disney Plus su PlayStation 3, nel momento in cui scriviamo non è possibile e non ci saranno sicuramente novità in merito nel prossimo futuro, considerando che il supporto a PS3 è stato interrotto ormai da molti anni.