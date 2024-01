Instinction: come procede lo sviluppo? Un primo sguardo al gameplay dell'FPS coi dinosauri

Dopo aver annunciato il passaggio a Unreal Engine 5 per proseguire lo sviluppo di Instinction, il team Hasbane ci aggiorna sul lavoro che sta portando avanti per dare forma a questo interessante sparatutto 'giurassico' in prima persona condividendo una clip che mostra, finalmente, delle scene di gameplay.

Il filmato propostoci dalla software house indipendente descrive gli eventi vissuti dal protagonista Izzy nelle primissime battute dell'avventura, con il nostro alter-ego chiamato a esplorare una giungla popolata da creature provenienti dalla preistoria.

Contestualmente alla pubblicazione di questo filmato ingame su Unreal Engine 5, gli autori di Instinction condividono una roadmap di sviluppo che conferma l'arrivo, da qui ai prossimi mesi, di ulteriori due video gameplay e di una fase di alpha testing che coinvolgerà un numero ristretto di appassionati. I prossimi filmati che verranno diffusi da Hasbane illustreranno il sistema di combattimento, descriveranno l'IA dei dinosauri e sveleranno ulteriori dettagli sulle dinamiche di gameplay, come la distruttibilità ambientale, l'esplorazione (a piedi e a nuoto) e la progressione delle abilità e dei potenziamenti per equipaggiamenti e armi.

Il lancio di Instinction è previsto per la fine del 2025 su PC e console, presumibilmente PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Instinction come possibile erede spirituale di Dino Crisis.