Instinction: Dino Crisis e Turok si incontrano nel nuovo gioco a base di dinosauri

Nel mentre i giocatori continuano ad attendere con grande pazienza l'eventuale ritorno di Dino Crisis, ecco che gli sviluppatori di Hashbane propongono un nuovo titolo a tema dinosauri con vaghi richiami sia al titolo Capcom che alla storica serie di Turok.

Instinction è uno sparatutto in cui è possibile passare liberamente dalla prima alla terza persona, che intende offrire ai giocatori un'esperienza ludica altamente immersiva grazie ad atmosfere curate e ad comparto grafico di alto livello (il gioco supporterà Ray Tracing e DLSS). Instinction si pone come un titolo semi-open world, le cui macro-aree saranno piene di puzzle ed enigmi da risolvere, oltre agli imponenti dinosauri che popoleranno le lande del mondo di gioco. Se è vero che da un lato la presenza delle creature ostili potrà creare un forte senso di tensione, dall'altra c'è da dire che avremo a nostra disposizione un vasto arsenale composto da armi personalizzabili con cui poterci adeguatamente difendere. L'avventura sarà inoltre affrontabile sia in solitaria che in compagnia di un amico.

Instinction è atteso per un generico 2022, con gli sviluppatori che hanno sin da subito messo in chiaro di voler lanciare il gioco non solo su PC, ma anche su console di nuova generazione, con un probabile debutto al day one su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nell'attesa di poter tornare a provare con mano l'intrigante progetto di Hashbane, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Instinction con cui approfondire tutti gli ulteriori dettagli sul progetto.