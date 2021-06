Instinction: l'erede spirituale di Turok e Dino Crisis si mostra in un nuovo trailer

In occasione del Future Games Show dell'E3 2021 è tornato a mostrarsi nuovamente anche Instinction, uno sparatutto in prima/terza persona che punta a conquistare tutti i vecchi fan di Dino Crisis e Turok grazie alla presenza di feroci dinosauri.

Il filmato alterna filmati in game a sequenze di gioco vere e proprie che permettono non solo di intuire come sia possibile passare liberamente dalla telecamera in prima persona alla terza persona, ma anche scoprire come il gioco proponga atmosfere tipiche degli horror. Nel corso del filmato vediamo infatti la giovane protagonista che prova a non farsi notare dai dinosauri che popolano la mappa, i quali però possono essere sconfitti utilizzando le tante bocche da fuoco personalizzabili liberamente dal giocatore.

Purtroppo gli istanti finali del trailer non includono informazioni precise sulla finestra di lancio o sulle piattaforme di riferimento (al momento è confermato il solo arrivo su PC), lasciando intuire che gli sviluppatori non sono ancora pronti per fare un annuncio di questo tipo.

Se siete curiosi di scoprire maggiori dettagli sul gioco in attesa che gli sviluppatori diano informazioni più precise, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima di Instinction.