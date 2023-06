Instinction: l'FPS in Unreal Engine 5 che sfida Dino Crisis al centro di un nuovo trailer

Considerato da molti come l'erede spirituale di Turok e Dino Crisis, Instinction è tornato a mostrarsi al pubblico in occasione del Future Games Show.

Nel corso dell'evento abbiamo assistito alla pubblicazione di un nuovo trailer che mostra alcune delle 24 specie di dinosauri che potremo affrontare con armi da fuoco, ma anche ad alcune sequenze in cui pare che non dovremo dedicarci al massacro delle creature preistoriche: possiamo infatti vedere fasi in cui si esplorano antiche rovine e si recuperano speciali manufatti.

Il gioco, che di recente è passato all'Unreal Engine 5, non uscirà prima del 2025, ma gli sviluppatori hanno assicurato che sarà possibile mettere le mani sul gioco con largo anticipo grazie alla versione Early Access che approderà su Steam entro la fine del 2023, con tanto di supporto ai visori per la realtà virtuale e alle mod realizzate dagli utenti. Per quello che riguarda invece la versione console (PlayuStation 5 e Xbox Series X|S), bisognerà attendere il Q3 del 2025.

In attesa dell'accesso anticipato, verrà condotto anche un test a porte chiuse e a breve gli sviluppatori daranno il via alle iscrizioni per selezionare gli utenti fortunati.

