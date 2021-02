Instinctions: Crysis incontra Dino Crisis e si tinge d'horror nel nuovo FPS

Gli sviluppatori indipendenti di Hashbane annunciano Instinctions, uno sparatutto sci-fi a mondo aperto che trae ispirazione da Dino Crisis e dalle atmosfere di Crysis per calare gli utenti in una dimensione free roaming venata di elementi horror.

Nel presentare questa nuova proprietà intellettuale, il team neozelandese di Hasbane spiega infatti di volerci catapultare in un contesto ludico dove poter "uccidere terrificanti creature preistoriche all'interno di un'avventura dai toni epici e dalla struttura semi-aperta".

Gli sviluppatori descrivono il gameplay di Instinctions specificando come il progetto si appoggi su di un sistema di combattimento incentrato sull'esplorazione libera di molteplici ambienti naturali e sulla cooperativa, con enigmi da risolvere e sfide da completare sia in singolo che all'interno di squadre composte da più avventurieri.

Per stuzzicare la fantasia degli appassionati di questo genere di esperienze sparatutto con elementi survival horror, le fucine digitali di Hashbane accompagnano l'annuncio di Instinctions con un teaser trailer e delle suggestive immagini per sottolineare la loro volontà di attingere agli strumenti di Unreal Engine 4 per dipingere un quadro ludico e grafico ai limiti del fotorealismo. Aspettiamo quindi di conoscere la data di lancio e la rosa di piattaforme su cui vedrà la luce questo esperimento sparatutto che nasce con l'ambizione di raccogliere la pesante eredità spirituale di Dino Crisis.