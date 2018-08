Insurgency può essere riscattato gratuitamente su Steam fino al 15 agosto

Per celebrare l'arrivo di Insurgency: Sandstorm previsto per il 18 settembre su PC, lo sviluppatore New World Interactive ha deciso di regalare il primo capitolo della serie a tutti gli utenti Steam. Il gioco può essere aggiunto gratuitamente alla propria libreria entro il 15 agosto.

Come potete vedere a questo indirizzo, la versione Steam di Insurgency è scaricabile gratuitamente da tutti gli utenti della piattaforma Valve, con la possibilità di aggiungere il gioco alla propria libreria in modo permanente. Nel momento in cui cliccherete "Installa gioco", dunque, il primo capitolo di Insurgency diventerà automaticamente vostro a costo zero.

Per approfittare dell'offerta c'è tempo fino alle 19:00 di domani 15 agosto, quindi vi suggeriamo di affrettarvi prima che sia troppo tardi. Ricordiamo che Insurgency si presenta come un FPS tattico a squadre pensato per la co-op: per saperne di più potete leggere la nostra Recensione del gioco.