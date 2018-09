Insurgency: Sandstorm è stato rimandato al 12 dicembre

Nella giornata di oggi, il publisher Focus Home Interactive e lo sviluppatore New World Interactive hanno annunciato in via ufficiale che la data di lancio su PC di Insurgency Sandstorm, prevista inizialmente per il 18 settembre, è stata rimandata al 12 dicembre.

Il motivo dello slittamento è dovuto al fatto che il team di sviluppo ha richiesto più tempo per riuscire a "migliorare e rifinire la propria gemma e renderla un gioco che possa distinguersi nella scena degli FPS moderni".

Questo il comunicato ufficiale di New World Interactive: "Questa è stata una delle decisioni più difficili che abbiamo mai dovuto prendere. Ma sentiamo che è nel miglior interesse del gioco e della nostra community spendere più tempo per assicurarci di presentare la miglior esperienza possibile.

Nonostante i miglioramenti del gioco, siamo consapevoli che non tutti fra voi stanno usufruendo dell'esperienza ideale che vogliamo darvi. Estendendo la beta e spostando la data di lancio a dicembre, il tempo in aggiunta ci permetterà di apportare miglioramenti sensibili al gioco grazie al vostro costante input".

La software house assicura quindi di poter riuscire a ridurre i requisiti minimi della versione PC del gioco, di risolvere numerosi bug, bilanciare ulteriormente il tutto, e aggiungere feature che altrimenti sarebbero arrivate solo post-lancio. Preordinando Insurgency Sandstorm su Steam avrete accesso alla fase di beta, che continuerà quindi ad essere live per le prossime settimane. Ricordiamo infine che le versioni PS4 e Xbox One del gioco faranno il loro debutto nel corso del 2019.