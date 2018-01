Insurgency Sandstorm: campagna single player cancellata per focalizzarsi sul multiplayer

Il team di sviluppo di Insurgency Sandstorm ha comunicato un grosso cambio di direzione nel progetto: la campagna single player del gioco è stata cancellata per focalizzarsi interamente sul

New World Interactive ha preso questa decisione dopo aver valutato le attuali condizioni del mercato, l'obiettivo del team adesso è quello di creare un comparto multigiocatore di altissimo livello, essendo uno studio piuttosto piccolo, per NWI era impossibile occuparsi di entrambi gli aspetti, per questo si è deciso di instradare tutte le risorse sul multiplayer.

Il team ha confermato che Insurgency Sandstorm sarà disponibile nel corso dl 2018, lo studio ha aperto le registrazioni per la Closed Alpha che si terrà durante l'anno.