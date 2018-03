Insurgency Sandstorm: nuovi screenshot dalla versione Alpha del gioco

ha pubblicato degli screenshot tratti dalla versione Alpha diche ci mostrano nuove mappe, nuove armi e nuovi contenuti!

Insurgency: Sandstorm vanta un comparto grafico potenziato grazie al motore di gioco Unreal Engine 4, portando così la serie in una nuova era. In arrivo su PC e, per la prima volta, su PlayStation 4 e Xbox One.

Insurgency: Sandstorm migliorerà le possibilità offerte dal gameplay grazie a un’immersività ancora più accentuata e nuove modalità di gioco versus e co-op basate su obiettivi specifici. Tutto questo mantenendo però quelle caratteristiche che uniscono azione e tattica che hanno reso Insurgency il successo mondiale di oggi. Nuove immagini di gioco sono disponibili direttamente dalla versione Closed Alpha attualmente in sviluppo.

Un’esperienza di combattimento dinamica, frenetica e coinvolgente su campi di battaglia moderni che coniuga azione e simulazione. Sia tu che i tuoi nemici potrete morire con uno o due proiettili; qui non ci sono barre della salute, kill feed, reticoli di puntamento o la rigenerazione della salute. Le squadre dovranno muoversi velocemente e in maniera coordinata attraverso dense ambientazioni urbane, catturando e distruggendo obiettivi vitali del nemico

Ogni arma avrà un’accurata fisica balistica che terrà conto della gittata, della forza di penetrazione e del moto parabolico del proiettile. Il gioco gestisce realisticamente anche i caricatori: cambiando il caricatore non vuoto della vostra arma, lo conserverete con il numero di proiettili residui, dovendo così poi utilizzare un caricatore meno pieno di quelli nuovi. Oppure scartate completamente il caricatore, buttandolo a terra, per tempi di ricarica ridotti in situazioni pericolose. Addentratevi in ambienti ostili in maniera silenziosa o sfondate le porte con una carica per attaccare a sorpresa. Anche i veterani di Insurgency troveranno in questo nuovo titolo caratteristiche inedite come meccaniche di fuoco di copertura, la possibilità di guidare veicoli, la personalizzazione di armi e personaggi e una modalità di matchmaking competitivo. Insurgency: Sandstorm uscirà per PlayStation 4, Xbox One e PC.