Insurgency Sandstorm: Open Beta prevista nel fine settimana su PC

I giocatori PC che attendono con impazienza Insurgency: Sandstorm potranno mettere le mani sul gioco con qualche giorno d'anticipo: Focus Home Interactive e New World Interactive hanno annunciato una fase di Open Beta.

Come leggiamo sulla pagina ufficiale di Steam, l'Open Beta di Insurgency: Sandstorm comincerà venerdì 7 dicembre e si protrarrà per tutto il fine settimana. Per celebrare l'occasione, Focus Home ha pubblicato un filmato della durata di circa otto minuti in cui il lead game designer Michael Tsarouhas ci illustra nel dettaglio le varie modalità a disposizione e le meccaniche sulle quali si basa il gameplay, offrendoci una panoramica approfondita della produzione. nel comunicato ufficiale, si legge "Tutto ciò che vedete (mappe, veicoli, armi e modalità) sarà disponibile nella Open Beta per tutti gli utenti. Al momento ci stiamo occupando degli ultimi ritocchi in vista dell'enorme aggiornamento che lanceremo all'inaugurazione della beta. Si tratta di un grande miglioramento rispetto ai contenuti della Closed Beta. L'update include tutte le mappe, personaggi migliorati, nuove tracce vocali e molto altro".

Una buona occasione per provare con mano Insurgency Sandstorm in attesa dell'uscita su PC, fissato al 12 dicembre 2018. Le edizioni Playstation 4 e Xbox One, invece, saranno lanciate nel corso del prossimo anno.