Insurgency Sandstorm su PS4 e Xbox One ha una data d'uscita

Dopo il lancio su PC via Steam che risale a Dicembre 2018, finalmente anche le versioni PlaySttion 4 e Xbox One di Insurgency: Sandstorm hanno una data d'uscita: Focus Home Interactive e New World Interactive hanno annunciato che il gioco sarà disponibile a partire dal 25 Agosto 2020.

Si tratta di uno sparatutto tattico, descritto così dal sito ufficiale del gioco: "Con oltre un milione di giocatori nel suo primo anno su PC, lo sparatutto tattico Insurgency: Sandstorm è rinomato per la sua visione moderna della guerra, incentrata sul combattimento ravvicinato, il multiplayer a obiettivi e il gameplay cooperativo.

Insurgency: Sandstorm invita i giocatori console a prepararsi alla battaglia che, tra balistica letale, artiglieria distruttiva e un design audio senza precedenti, riportano la paura all'interno del genere. La morte arriva rapida, le munizioni devono essere gestite con intelligenza, e l'ambiente dev'essere studiato ad ogni passo verso la vittoria".

In occasione dell'annuncio della data d'uscita e della presenza del gioco al PAX East 2020, è stato anche diffuso un nuovo trailer di Insurgency Sandstorm, che potete trovare come di consueto in cima alla news.

Non è prevista invece una campagna single player per Insurgency Sandstorm, che è stata cancellata per concentrarsi sul multiplayer.

Per approfondire sul gioco potete anche dare un'occhiata alla nostra recensione di Insurgency Sandstorm.