Insurgency Sandstorm: il realistico sparatutto tattico debutta su PS4 e Xbox One

Dopo essere uscito originariamente nel 2018 su PC via Steam, a distanza di tre anni Insurgency Sandstorm compie il suo debutto su console, precisamente su PlayStation 4 e Xbox One con la possibilità di essere giocato su PS5 e Xbox Series X/S con tanto di supporto al 4K ed ai 60fps.

Si tratta di un'ottima occasione per i giocatori console di riscoprire un apprezzato sparatutto tattico che punta a un realismo assoluto degli scontri a fuoco all'interno di ambientazioni urbane devastate dalla guerra. Oltre alla possibilità di giocare in multiplayer PvP, spazio anche alle partite cooperative online che permettono di vivere un'esperienza ancora più coinvolgente rispetto all'approccio in solitaria. Se volete altri dettagli sul gioco, la nostra recensione di Insurgency Sandstorm per PC soddisferà tutte le vostre curiosità.

In merito alla distribuzione su console, l'edizione standard di Insurgency Sandstorm è disponibile sia in formato fisico che digitale, mentre le Gold e Deluxe Edition del titolo pubblicato da Focus Home Interactive sono reperibili soltanto tramite download online. Oltre al gioco completo, l'edizione Deluxe include il Pass Anno 1, la Gold invece mette a disposizione anche il Pass Anno 2 previsto nel corso del 2022. Infine, sempre per l'anno prossimo sono attese ulteriori migliorie per le versioni next-gen, volte a garantire il pieno supporto a tutte le caratteristiche peculiari di PS5 e Xbox Series X/S.