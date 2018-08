Insurgency Sandstorm si mostra nel nuovo trailer della Gamescom

Insurgency Sandstorm, il nuovo videogioco di New World Interactive, arriverà il 18 settembre su piattaforma PC e nel 2019 per console. I preziosi feedback della community, ricevuti con la prima pre-order beta, hanno permesso di ottimizzare ulteriormente il codice di gioco.

Siamo felici di annunciarvi che la pre-order Beta Test 2 inizierà la prossima settimana. Dal 30 agosto al 18 settembre, i videogiocatori che hanno prenotato Insurgency Sandstorm su Steam otterranno l’accesso esclusivo alla Pre-order Beta 2. Le sessioni di gioco con la beta saranno utili a New World Interactive per individuare e rimuovere eventuali bug e per testare e migliorare la stabilità dei server. La pre-order beta 2 non avrà alcun tipo di restrizione relativamente allo streaming e siete invitati e seguire le sessioni di gioco che verranno trasmesse su Twitch, YouTube, Mixer, e Facebook.

Insurgency Sandstorm sarà disponibile per piattaforma Windows PC dal 18 settembre, in seguito verrà aggiunto il supporto per Linux e Mac. Le versioni per console PS4 e Xbox One verranno pubblicate nel 2019. Pre-ordina ora Insurgency Sandstorm su Steam per ottenere bonus esclusivi e l’accesso alla pre-order beta.