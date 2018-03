Intel Extreme Masters: prime foto dall'evento di Katowice e dal boot di Oculus Rift

In questi giorni si stanno svolgendo gli Intel Extreme Masters a Katowice, in Polonia, uno dei più grandi eventi globali dedicati al mondo degli

Il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli si trova proprio lì, e ci ha inviato tantissime fotografie che potete ammirare nella galleria in calce alla notizia. Grazie agli scatti è possibile dare un'occhiata ai boot di Oculus Rift e Facebook, e della VR Challeger League. Proprio quest'oggi cominceranno le finali di questa competizione, che verranno giocate su The Unspoken di Insomniac Games.

In galleria sono anche presenti alcune foto scattate durante il torneo dedicato a Counter Strike: Global Offensive, che a tanti anni di distanza dall'uscita continua a ricoprire un ruolo di primo piano nel panorama competitivo. In giornata verranno giocati gli attesissimi playoff, che potrete seguire in compagnia di Simone "AKirA" Trimarchi, una delle firme della sezione eSport di Everyeye, sul canale Twitch ufficiale della ESL.