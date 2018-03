Intel Extreme Masters: segui i playoff di CS:GO commentati da Simone 'AKirA' Trimarchi

In questi giorni l' Intel Extreme Masters Katowice (IEM) è a Katowice, in Polonia, per concludere una delle più grandi stagioni del torneo globale di eSport.

A partire dalle ore 15:00 di oggi sabato 3 marzo, si svolgeranno i playoff della competizione dedicata a Counter Strike: Global Offensive. Avranno luogo due quarti di finale. Nel primo, i Faze si scontreranno con i Cloud9: i vincitori sfideranno gli Astralis in semifinale. Il secondo, invece, vedrà contrapposti Team Liquid e Nip: il team che la spunterà dovrà vedersela in semifinale con Fnatic. La finale (al meglio di cinque) si svolgerà domani 4 marzo.

Potrete seguire la diretta commentata da Simone "AKirA" Trimarchi, una delle firme della sezione eSport di Everyeye.it, sul canale Twitch di ESL Italia. Trovate il player comodamente riportato in fondo alla notizia. Per ulteriori informazioni sulla competizione e sulle squadre, vi consigliamo di leggere il nostro speciale dedicato al torneo di Counter-Strike Global Offensive.