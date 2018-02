Intel Extreme Masters: una grande finale prima dei giochi olimpici invernali

Gli eSport sono uno dei settori a maggiore espansione nel campo dell’entertainment, e il torneodimostra che questo è soltanto l’inizio...

Essendo uno degli sponsor principali degli esports e un partner mondiale dei Giochi Olimpici, Intel quest’anno ha ospitato gli Intel Extreme Masters Pyeongchang in Corea del Sud prima delle Olimpiadi Invernali 2018 per mostrare l’importanza e l’entusiasmo che accompagnano gli esports. 18 giocatori, rappresentanti di regioni di ogni parte del mondo, hanno gareggiato dal 5 al 7 Febbraio per un montepremi di 150 mila dollari in un torneo unico nel suo genere.

Quarti di finale

Mikolaj “Elazer” Ogonowski (W) vs Huang “Nice” Yushang; Joo “Zest” Sung Wook (W) vs Ilyes “Stephano” Satouri; Sasha “Scarlett” Hostyn (W) vs Le “TIME” Peinan; Joona “Serral” Sotala (W) vs Sebastian “eGGz” Lattore; Diego “Kelazhur” Schwimmer (W) vs Gabriel “HeRoMaRinE” Segat; Kim “sOs” Yoo Jin (W) vs Adrian “DnS” Bouet; Aleksandr “Bly” Svusuyk (W) vs Sean “Probe” Kempen; Juan Carlos “SpeCial” Tena Lopez (W) vs Varun “Demi” Immanuel

Ottavi di finale

Elazer (W) vs Zest; Scarlett (W) vs Serral; sOs (W) vs Kelazhur; SpeCial (W) vs Bly

Semifinalisti

Scarlett (W) vs Elazer; sOs (W) vs. SpeCial

Finalisti

Scarlett (W) vs sOs

Vincitore

Sasha “Scarlett” Hostyn