Intel Extreme Masters VRCL: Charizard trionfa in The Unspoken, oggi finali di Echo Arena

Si è conclusa la prima giornata della, una delle competizioni che si stanno svolgendo agli Intel Extreme Masters di Katowice, in Polonia.

Le partite di ieri sono state disputate su The Unspoken, titolo per Oculus VR sviluppato da Insomniac Games, studio di sviluppo particolarmente attivo nell'ambito della realtà virtuale. A trionfare è stato Charizard, che ha ricevuto il premio direttamente dalle mani di uno sviluppatore del gioco. Potete rivivere il momento della premiazione, in cui è visibilmente felice, grazie al video in calce e alle foto in galleria, scattate come sempre dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli presente all'evento.

Quest'oggi, invece, si svolgeranno le finali della VR Challenger League su Echo Arena, titolo futuristico a gravità zero sviluppato da Ready at Dawn. Continuate a seguire la sezione eSport Everyeye per tutti gli aggiornamenti dagli Intel Extreme Masters di Katowice e sul mondo competitivo in generale.