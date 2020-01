Inteleon Gigamax è un cecchino, riemergono i meme su Pokemon Pistola!

Durante il Pokemon Direct della scorsa settimana è stata annunciata la Forma Gigamax di Inteleon, uno degli Starter della Regione di Galar. Fino a qui niente di strano, se non fosse che per la prima volta in assoluto un Pokemon impugna una pistola, seppur ad acqua.

Inteleon Gigamax diventa così in assoluto il primo mostriciattolo della serie dotato di un'arma da fuoco, o meglio ad acqua in questo caso. Inutile dire come la rete si sia subito scatenata dando vita a meme, fan art, artwork, immagini e altri contenuti dedicati proprio a questa forma di Inteleon.

Riemerge inoltre il meme su Pokemon Pistola, come ricorderete la scorsa primavera un quotidiano messicano aveva citato Pokemon Gun come ideale "compagno" di Pokemon Spada e Scudo, scatenando reazioni assolutamente divertite per questa svista.

Ovviamente Pokemon Pistola non uscirà mai, in compenso Game Freak sta sviluppando tanti nuovi contenuti per Pokemon Spada e Scudo tra cui le espansioni L'Isola Solitaria dell'Armatura e Terre Innevate della Corona come parte del Pass Espansioni in vendita a 29,99 euro.

Recentemente è stato pubblicato un nuovo aggiornamento di Pokemon Spada e Scudo che ha permesso di testare con mano alcune delle novità in arrivo con i DLC, entrambi attesi nel corso del 2020.