L'Intelligenza Artificiale nei videogiochi: da Halo 2 a FEAR, i più rivoluzionari

Su questi lidi abbiamo già parlato in passato dell'Intelligenza Artificiale in quanto una delle frontiere più stimolanti e promettenti dell'industria videoludica. Il rinnovato interesse nei confronti di Stalker 2 ci ha tuttavia portati a ripensare al primo episodio della serie, uno sparatutto rivoluzionario divenuto una fonte d'ispirazione.

Un altro gioco che ci è venuto in mente è stato Halo 2: oltre ad essere ricordato come uno dei migliori capitoli della saga di Master Chief, rappresenta anche una delle pietre miliari nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale, in questo caso specifico basata sul concetto di "Albero Comportamentale", ancora oggi uno dei modelli matematici più utilizzati in ambito videoludico. I nemici di Halo 2 erano in grado di adottare dinamicamente la condotta più adatta alle differenti situazioni di gioco, reagendo in maniera intelligente a differenti situazioni di gioco. Per F.E.A.R. gli sviluppatori hanno invece optato per un modello di intelligenza artificiale del tutto differente messo a punto da Jeff Orkin, che permetteva agli NPC di "selezionare" autonomamente le azioni da compiere, senza basarsi su una precisa catena di operazioni preimpostate.

L'argomento è ampio e non può esaurirsi in poche righe, pertanto gli abbiamo dedicato un intero video speciale che potete visionare comodamente in cima a questa notizia. Per ulteriori informazioni, leggete l'approfondimento sull'Intelligenza Artificiale nei videogiochi curato dal nostro Alessandro Bruni.