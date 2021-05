Intellivision Amico: annunciati i giochi di lancio della nuova console

Intellivision ha annunciato i giochi di lancio per Amico, nuovo hardware in arrivo durante l'autunno 2020 in tutto il mondo. Il nuovo sistema casalingo di Intellivision sarà accompagnato da una lineup di 20 titoli oltre a sei giochi preinstallati.

Intellivision Amico includerà sei giochi preinstallati: Shark Shark, Astrosmash, Cornhole, Intellivision Skiing, Farkle e un gioco di società ancora da annunciare, ogni console verrà venduta con due controller ma sarà possibile collegare fino a sei smartphone e usarli come joypad tramite l'app gratuita.

Amico Game Shop vedrà la presenza di venti giochi disponibili per il download al day one, otto giochi inoltre verranno pubblicati anche in versione fisica tra cui cui Biplanes, Evel Knievel, Moon Patrol, Missile Command, Rigid Force Redux Enhanced, Finnigan Fox, Dynablaster e Brain Duel. Tra i giochi in sviluppo per Intellivision Amico anche Earthworm Jim 4 in esclusiva assoluta, gli sviluppatori hanno confermato il supporto multiplayer, il titolo verrà svelato più avanti nei prossimi mesi.

Maggiori dettagli sui vari contenuti delle edizioni fisiche saranno annunciati nel prossimo futuro prima del lancio previsto per i mesi autunnali, comunque entro fine anno. Intellivision ha confermato che tutti i giochi e i menu della console verranno tradotti in inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, polacco, francese, olandese, spagnolo messicano e portoghese brasiliano.