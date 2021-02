Intellivision Amico, lancio della console rinviato: promessi 30 giochi al day-one

Intellivision Entertainment ha annunciato di aver posticipato l'uscita di Intellivision Amico. Inizialmente prevista per il mese di aprile, la console è ora attesa per il 10 ottobre 2021, giusto in tempo per il periodo delle festività. La decisione si è resa necessaria a causa dei disagi provocati dalla pandemia globale.

Intellivision Amico debutterà sul mercato accompagnata da ben 30 giochi, disponibili fin dal day-one sia in formato fisico che digitale. "Il team di Intellivision è appassionato e lavora molto duramente per creare qualcosa di molto speciale, non vediamo l'ora che le persone possano provare Amico", ha dichiarato Tommy Tallarico, CEO e Presidente di Intellivision Entertainment. "Oltre ai 30 esclusivi giochi Amico disponibili al lancio in formato digitale e fisico è prevista un'ampia gamma di accessori. Tutti i giochi avranno testo sullo schermo in inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, polacco e olandese".

"Non abbiamo avuto altra scelta, dopo l'estensione del blocco e dei divieti di viaggio a causa della pandemia che ha impedito lo svolgimento del PR tour in tutta Europa programmato per febbraio ed il tour nei centri commerciali pianificato per marzo. Questo è il motivo per cui ci siamo coordinati con i partner e il nostro distributore esclusivo Koch Media per decidere un lancio realistico nella seconda metà dell'anno", ha spiegato Hans Ippisch, President Europe e Managing Director della sussidiaria europea.

La console può essere preordinata sul sito ufficiale di Intellivision nelle colorazioni Glacier White (249 dollari) e Graphite Black (249 dolari), alle quali va ad affiancarsi la versione in edizione limitata Vintage Woodgrain (279 dollari),