Intellivision Amico potrebbe non uscire mai, la società ha liquidità solo fino a luglio

Nei giorni scorsi, Tommy Tallarico ha abbandonato il ruolo di presidente di Intellivision Entertainment, sostituito dal Chief Revenue Officer Phil Adam con l'obiettivo di migliorare la posizione finanziaria dell'azienda, che da tempo non naviga in acque tranquille.

Emergono infatti nuovi dettagli in merito alla società, a quanto pare Intellivision Entertainment non ha mai generato profitti dal 2018 ad oggi ed ha liquidità sufficiente solamente per sopravvivere fino a luglio di quest'anno. La compagnia ha speso milioni di dollari per la progettazione dell'hardware e la costruzione fisica della console per poi ritrovarsi con poche migliaia di preordini in tutto il mondo. Nel 2021 il gruppo ha incassato solamente 40.000 dollari contro i 136.000 dollari del 2020, numeri che non possono in alcun modo giustificare gli ingenti investimenti fatti in questi anni.

Adesso Intellivision Entertainment è alla disperata ricerca di liquidità ed è stata aperta una campagna di raccolta fondi, all'azienda servirebbero almeno altri cinque milioni di dollari per sopravvivere, traguardo al momento ben lontano dall'essere raggiunto con le donazioni. Ad oggi esiste la seria e concreta possibilità che Intellivision Amico non veda mai la luce dal momento che la compagnia ha bisogno di denaro non solo per la distribuzione ed il marketing ma anche per ripagare i debiti, la società come detto potrà andare avanti ancora pochi mesi senza generare introiti, operazione al momento impossibile senza hardware e software sul mercato.

Dopo una serie di rinvii, la storia di Intellivision Amico potrebbe quindi chiudersi con un finale piuttosto triste per gli amanti del retrogaming e di questo storico marchio.