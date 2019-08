Intellivision Amico: ecco i primi giochi esclusivi nel nuovo trailer

Intellivision Entertainment sta pubblicizzando l'Amico da ormai Giugno 2018, all'epoca del suo annuncio, concentrandosi principalmente, fin dal nome della console, sul suo target di riferimento, ossia i giovani e i nostalgici.

I loro giochi infatti dovrebbero essere tutti con rating E10+ o inferiore, e saranno principalmente riedizioni di vecchi classici per la storica console prodotta in Italia da Mattel, ma ci saranno anche videogame del tutto nuovi. Nel trailer mostrato in occasione della Gamescom vediamo però finalmente anche i primi spezzoni di gameplay dei vari giochi, sebbene mostrati per una manciata di secondi.

Sono riconoscibili Astrosmash, Night Stalker, Shark! Shark! ad esempio, ed altri classici dell'epoca reimmaginati con una grafica aggiornata. I giochi dell'Intellivision Amico costeranno fino a un massimo di 9.99 euro e saranno tutte esclusive. Non ci saranno DLC, microtransazioni o altro, e la console stessa sarà venduta insieme a un pacchetto contenente cinque giochi, e potrà supportare un massimo di otto giocatori che possono utilizzare un controller Amico o il proprio smartphone tramite un'app dedicata.

È stato annunciato inoltre un nuovo gioco di Earthworm Jim, che pure farà piacere ai fan di vecchia data della serie. Intellivision Amico sarà disponibile a partire da Ottobre 2020. Che ne pensate? Vi attira il progetto?